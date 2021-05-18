İstanbul'da feci kaza! Bariyerlere çarpıp takla attı: Büyük bir ses duyduk

İSTANBUL'da aşırı hız yapan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaların geçiş yaptığı orta refüjdeki alana çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

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Kaza, geçtiğimiz gün Pendik Sahilyolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 KD 9304 plakalı Renault Megane marka araç sürücüsü Semih Kızak (20), aşırı hız yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Öte yandan meydana gelen kaza esnasında yaya şeridinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.







"Büyük bir ses duyduk"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Ahmet Aslan, “Arkadaşımla sahil kenarında oturuyorduk. Büyük bir ses duyduk. Arkamıza baktığımızda takla atan aracın içerisinde sürücünün sıkıştığını gördük. Polis, itfaiye ve ambulans geldi. Müdahalelerini yaptılar. Geçmiş olsun” diye konuştu.