3 penaltı 5 gol! Turun ilk ayağı Altay'ın

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altay, İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederken verilen üç penaltı mücadeleye damga vurdu.

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TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.

Yarı final ilk maçında Altay, İzmir'de İstanbulspor'u konuk etti. 5 gollü mücadelede karşılıklı kazanılan penaltılar geceye damga vurdu.

Henüz 2. dakikada perde açılırken Leandro Kappel, Altay'ı 1-0 öne geçirdi. 10. dakikada penaltı kazanan İstanbulspor'da topun başına geçen Onur Ergün skoru 1-1'e getirdi.

14. dakikada bu kez Altay penaltı kazandı ve takımın yıldız golcüsü Marco Paixao penaltıdan bulduğu golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 43. dakikada bir kez daha sahne alan Paixao maçı 3-1'e getirdi ve Altay soyunma odasına iki farklı önde girdi.

84. dakikada İstanbulspor bir penaltı daha kazandı. Bir kez daha topun başına giden Onur Ergün skoru 3-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Altay turun ilk maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak rövanş maçının ardından turun finalisti belli olacak.