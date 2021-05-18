CHP'li Veli Ağbaba'dan Erdoğan'ın açıkladığı esnaf destek paketine tepki

Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası esnaflara 2 ayrı grup halinde destek verileceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine CHP'li Veli Ağbaba tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada alınan kararla esnafa destek verileceğini belirtmişti.

Esnaf ve işletmelere iki ayrı grupta bir defalık 3 ve 5 bin lira nakdi yardım yapılacağını belirten Erdoğan, ”235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek” demişti.

Erdoğan’ın açıkladığı esnafa destek paketine ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan geldi.

“Halkından bu kadar kopuk bir iktidar daha yoktur''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “15 aydır açlığa mahkum edilen esnaftan küçük bir kısmına 1 defalık 5 bin lira hibe vereceklerini müjdeliyorlar! 5 bin /15 ay = 333 lira. Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağkur primine mi, faturasına mı çare olacak? Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur” açıklamasında bulundu.

İkinci bir paylaşım daha yapan Ağbaba, “Nisan ayında faiz lobilerine 67,5 milyar TL ödeyen AK Parti hükümeti, 1 milyon 385 esnafa 4 milyar 622 milyon TL’yi müjdeledi” dedi.