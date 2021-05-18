BIST 1.463
DOLAR 8,34
EURO 10,19
ALTIN 501,19
HABER /  SPOR
ADV Gazze'ye umut ol

İngilizler, Ozan Kabak'ın yeni adresini yazdılar

Schalke 04'ten ara transfer döneminde Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak'ı bir başka Alman ekibi RB Leipzig'in istediği bildirildi.

Abone ol

Liverpool'un Schalke 04'ten kiraladığı Ozan Kabak'ı RB Leipzig istiyor. Schalke'den 18 milyon Pound'luk satın alma opsiyonuyla Liverpool'a kiralaran milli oyuncudan İngiliz ekibi vazgeçti.

Jurgen Klopp'un ekibi, RB Leipzig'in defans oyuncusu Ibrahima Konate'yi 40 milyon Pound'a renklerine katmaya hazırlanırken; Leipzig'in de Konate'nin yerine Ozan ile doldurmak istediği bildirildi. 

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Liverpool'da 13 maça çıkan Ozan Kabak, 7 maçlık yenilgisizlik serisinde kilit isimlerden biri oldu. 15 Mart'ta başlayan seride Ozan Kabak, 5 maça 11'de başladı. Ancak 21 yaşındaki oyuncu son haftalarda kendini yedek kulübesinde buldu. Rhys Williams ve Nat Philips, Southampton ve Manchester United galibiyetlerinde Kırmızılar'ın stoper mevkilerinde görev aldı. Liverpool, Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
3 penaltı 5 gol! Turun ilk ayağı Altay'ın
BioNTech-Pfizer aşısının saklama koşulları değişti aşı kampanyalarını değiştirecek gelişme
Galatasaray'a Fransa'dan yeni golcü: Valere Germain
İstanbul'da feci kaza! Bariyerlere çarpıp takla attı: Büyük bir ses duyduk
HDP'li bakan iddiasına tepkiler art arda! "CHP terörü iktidara taşımak istiyor"
Dünyası başına yıkıldı! Kahramanmaraş'ta acı haberi annesi verdi
Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan açıklaması: Bunu dediği zaman kendisi büyür
Galatasaray'da kriz yeniden başladı
Ordu'da feci kazada otomobil dereye yuvarlandı: 2 kişi öldü
Yorumlar