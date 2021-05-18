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Galatasaray'da fatura Fatih Terim'e kesildi: Belkide şampiyonduk

Galatasaray’ın şampiyonluk için çıktığı ancak averaj için yeterli golü bulamadığı 3-1’lik Yeni Malatyaspor maçında, teknik direktör Fatih Terim’in kadro tercihi sorgulandı, kaçan şampiyonlukta bunun önemli bir etken olduğu vurgulandı.

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Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son haftaya kadar sürdü. Mutlu sona Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş ulaştı. Aynı puanda olan Galatasaray ise şampiyonluğu averaj farkıyla kaçırdı.

Bu sezon gerek yaşadığı sakatlıklar, aldığı cezalar ve yönetim ile arası bir türlü barışmayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında ayrılık sinyalleri vermişti. Terim, 'sözümü tuttum, sözleşmem 31 Mayıs'ta sona eriyor' demişti.

“Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır?”
Milliyet gazetesinin haberine göre; Türk Telekom Stadı’ndaki protokol tribününde, daha maç başlamadan eleştirilerin başladığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim’in Mustafa Muhammed yerine Halil Dervişoğlu ile başlamasını doğru bulmayan idarecilerin, bir diğer tepkisinin de Arda Turan ve Emre Akbaba ile ilgili olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılıların, “Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır?” şeklindeki sözleri tribünde bulunan ve hocaya destek verenleri rahatsız etti.

''45 dakikada 1-2 tane atsak belki de şampiyonduk”
Maç sonunda da aynı isimlerin, “İlk yarıyı heba ettik. 45 dakikada 1-2 tane atsak belki de şampiyonduk” dedikleri öğrenildi. Söz konusu tepkilerden, teknik direktör Fatih Terim’in de haberdar olduğu ve bu durumdan dolayı moralinin bozulduğu belirtildi. Terim, Yeni Malatyaspor maçında devreyi 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıya Yedlin’in yerine Şener, Arda Turan’ın yerine Muhammed ve Emre Akbaba’nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu’nu alarak başlamıştı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-1 çevirmesine karşın bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmamıştı.

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