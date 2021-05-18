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Harry Kane, Tottenham'dan ayrılıyor

Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane, kulübe ayrılmak istediğini bildirdi.

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Tottenham altyapısında yetişen ve Avrupa'nın en önde gelen golcülerinden Harry Kane sezon sonu kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Sky Sports'un haberine göre Manchester United, Manchester City ve Chelsea 27 yaşındaki golcüyle yakından ilgileniyor. Harry Kane'in ilk tercihi Premir Lig'de kupalar kazanabileceği bir kulübe gitmek.

İngiliz futbolcu Premier Lig kariyerinde 2 kez gol kralı oldu. 2015-16'da 25 gol atan tecrübeli isim, 2016-17'de 29 kez ağları havalandırdı.

Harry Kane 334 kez giydiği Tottenham formasıyla 220 gol ve 46 asistlik performans gösterdi.

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