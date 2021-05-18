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Emre Belözoğlu ile devam edilecek mi yeni hoca gelecek mi?

Fenerbahçe’de önümüzdeki ay çok hareketli geçecek, sadece yeni sezonun değil, önümüzdeki yılların yol haritası şekillenecek.

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Haziranda yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi tüm camianın gözü kulağı Ali Koç’un adaylık konusunda vereceği karardaydı. Başkan Koç, perşembe günü saat 15.00’te bir basın toplantısı düzenleyecek. Ali Koç, bu toplantıda hem sezonun değerlendirmesini yapacak hem de asıl merak edilen soruya, aday olup olmayacağına yanıt verecek. Yakın çevresine göre Koç, hayal kırıklığıyla geçen 3 seneye rağmen üyelerden 1 dönem daha başkanlık görevini talep edecek.

Belözoğlu’yla devam ama...
Fanatik gazetesinin haberine göre; Ali Koç’un aday olması halinde yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Emre Belözoğlu da Sarı-Lacivertli Kulüp’te kalmaya devam edecek. Ancak merak edilen konu, hangi görevde olacağı. Başkan Koç, eğer Joachim Löw ve Lucien Favre gibi üst düzey bir yabancı teknik adamla anlaşma sağlarsa, Emre Belözoğlu sportif direktörlüğe geri dönecek. Eğer yüksek profilli bir hocayla el sıkışılamazsa, 40 yaşındaki futbol adamı teknik direktör olarak kalacak.

Yeni yıldızlar haber bekliyor
Emre Belözoğlu ve yönetim, yeni sezonun transfer çalışmalarına çoktan başlamıştı. Belözoğlu, Başakşehir’den eski takım arkadaşı olan Edin Visca ile el sıkıştı. İstanbul temsilcisi ile de prensip anlaşmasına varıldı. Bu transferin resmiyete dönmesi için de Ali Koç’un adaylığını açıklaması bekleniyor. Ayrıca temas kurulan Olivier Giroud, Christian Benteke gibi yıldızlar için de girişimler, kongreden sonra hız kazanacak. Yurt içindeki transfer hedefleri için de kollar sıvanacak.

Kadroda büyük temizlik kapıda
Taraftarlar yeni sezon öncesi yapılacak transferleri merakla bekliyor. Ancak mevcut kadrodan da birçok isimle yollar ayrılacak. Bu isimler arasında durum en sıkıntılı olan Mbwana Samatta. Fenerbahçe, Tanzanyalı forvetin bonservisini 6 milyon Euro’ya zorunlu olarak satın alacak ama hemen transfer listesine koyulacak. Ayrıca Lemos, Sinan Gümüş, Sadık, Dirar, Harun ve Cisse gibi oyuncularla da yolların ayrılması bekleniyor. Bir türlü bekleneni veremeyen Ferdi de kiralanabilir.

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