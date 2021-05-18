Covid-19 hastası kadını öldü sanıp diri diri yakacaklardı! Kendi cenazesinde uyandı

Antalya'da bacaktaki lekeyi görünce gerçek ortaya çıktı! Tek bir isteği var

Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: Ofiste coinlerin saklandığı bir sistem odası var

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