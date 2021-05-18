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Covid-19 hastası kadını öldü sanıp diri diri yakacaklardı! Kendi cenazesinde uyandı

HİNDİSTAN'da son 24 saatteki Covid-19 tablosu paylaşıldı ve durum hala vahim... 4 bin 329 can kaybıyla en yüksek korona ölümü yaşandı ve bu sayı yeni rekor olarak ülke kayıtlarına geçti. Son gelen haber ise akıllara durgunluk verici...

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Koronavirüs pandemisinin pençesindeki Hindistan'dan akıllara durgunluk verecek bir haber geldi. Hindistan'da 76 yaşındaki Shakuntala Gaikwad isimli kadın Kovid-19'dan öldüğü düşünülerek krematoryuma götürüldü.

Ülke basınında yer alan haberlerde Gaikwad'un bedeninin yakılmasına dakikalar kala uyandığı bilgisi yer aldı. 

Gaikwad geçen hafta kovid pozitif çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yoğunluk nedeniyle hastaneye kabul edilmedi. Yaşlı kadın hastaneden eve giderken bilincini yitirdi. Ailesi kadının öldüğüne inandı ve cenaze işlemlerine başladı.

Gaikwad uyandığında cenaze töreni hazırdı. Korku dolu anların ardından gerçek ortaya çıktı. Kadının bilincini kaybettiği için ailesi tarafından öldü sanılarak krematoryuma götürüldüğü anlaşıldı.

Hindistan'dan en yüksek ölüm: Öte yandan Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 263 bin 533 koronavirüs vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi. Böylece ülkede koronavirüse bağlı can kaybı sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Hindistan'da toplam vaka sayısı 25 milyon 228 bin 996’ya, toplam can kaybı sayısı 278 bin 719'a ulaştı.

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