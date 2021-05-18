Kocaeli'de sesleri duyan şok oldu! Korkuluk demiri bacağına saplandı

Antalya'da bacaktaki lekeyi görünce gerçek ortaya çıktı! Tek bir isteği var

Ümraniye’de vatandaşlar Kudüs’e destek için konvoy yaptı

Adana'da 9 kez evlenen annesini bıçakladı: Hiç üzülmedim bize değil kocasına sahip çıkıyor