Kocaeli'de sesleri duyan şok oldu! Korkuluk demiri bacağına saplandı
KOCAELİ’de köpeklerden kaçarken bahçe duvarının üzerinden atlamaya çalışan Atakan K.’nin (25) bacağına korkuluğun demiri saplandı. İtfaiye ekibince kurtarılan Atakan K. tedaviye alındı.Abone ol
Olay, saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Değirmendere Topçular Mahallesi Saraybosna Caddesi’nde meydana geldi. Atakan K. evine doğru giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçan Atakan K. evinin bahçe duvarındaki korkulukların üzerinden atlamaya çalışırken, korkuluğun demiri sağ bacağına saplandı.
Sesleri duyup dışarı çıkan komşuları, Atakan K.’yi görüp 112 Acil'e haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi demiri keserek Atakan K.’yi kurtardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atakan K.’nin bacağına saplanan demir çıkarıldı. Atakan K.’nin tedavisi devam ediyor.