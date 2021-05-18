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İtalya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

EURO 2020 öncesi ilk hazırlık maçını 28 Mayıs Cuma günü Cagliari'deki Sardegna Arena'da San Marino'ya karşı oynayacak olan İtalya’nın kadrosu belli oldu.

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İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, 1 Haziran’daki turnuvanın final kadrosunun açıklanmasından önceki son hazırlıklar için kadroya 33 oyuncuyu davet etti. Sassuolo’da forma giyen 2000 doğumlu Giacomo Raspadori, ilk kez A Milli Takım’a davet edildi. İtalya San Marino’nun ardından 4 Haziran Cuma günü Bologna'da Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. 

İtalya Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer aldı:

KALECİ: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

SAVUNMA: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

ORTA SAHA: Nicolo Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint- Germain)

HÜCUM: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint-Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

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