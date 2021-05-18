Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon euro

Fenerbahçe yönetimi yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, takımdan göndermek istediği 4 ismin satışından 10 milyon Euro'nun üstünde gelir hedefliyor.

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Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan kiralık gönderilen oyuncuların geleceği de merak konusu. Bu isimlerden bazılarının satışından gelir sağlayacağını düşünen Sarı-Lacivertliler'in hedefi, bu yolla bütçeyi rahatlatmak.

Sabah gazetesinin haberine göre; Kanarya'da kiralık oyunculardan 4'ü yazın takıma geri dönecek. Zanka, Frey, Ademi ve Dirar, Topuk Yaylası kampında yer alacak. Allahyar Sayyadmanesh ise devre arasına kadar kiralık sözleşmesi bulunan Zorya'nın kampına katılacak. Allahyar'ın sözleşmesinde 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var. Ukrayna kulübünün bunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İranlı oyuncuya Belçika'dan da talipler var.

Fenerbahçe'nin 2018 yılında transfer ettiği ancak sarı-lacivertli kulüpte bekleneni veremeyen Michael Frey, Belçika'nın Waasland-Beveren takımında sergilediği performansla transferin gözdesi haline geldi. İsviçreli golcü için Anderlecht, Genk, Osasuna ve Hamburg kulüplerinin zemin yokladığı iddia edildi.

Miha Zajc ve Deniz Türüç'ün zorunlu satın alma maddeleri devreye girecek. Zajc'ın 3.5, Deniz'in ise 4 milyon Euro maddesi var. Fenerbahçe'nin kiralık oyunculardan 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.