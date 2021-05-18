Fenerbahçe'den genç yıldıza profesyonel sözleşme

Fenerbahçe, U19 Takımı'nda forma giyen genç golcü Arda Okan Kurtulan'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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Sarı Lacivertliler, 18 yaşındaki genç forvetle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalarken Arda Okan Kurtulan haberi sosyal medya hesabından verdi.

Sosyal medya hesabından Ali Koç'la çekilen bir fotoğrafını paylaşan Arda, "Parçası olmaktan her zaman onur duyduğum Fenerbahçe'm ile bugün itibarıyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunuyorum. Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bu anın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan başta ailem olmak üzere beni yetiştiren hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için her gün ilk günkü heyecanla çalışacağım. Çünkü biliyorum; çubukluyla yapılanlar sonsuzlukta yankılanır!" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.