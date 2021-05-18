BIST 1.463
DOLAR 8,34
EURO 10,19
ALTIN 501,19
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Gazze'ye umut ol

Fenerbahçe'den genç yıldıza profesyonel sözleşme

Fenerbahçe, U19 Takımı'nda forma giyen genç golcü Arda Okan Kurtulan'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Abone ol

Sarı Lacivertliler, 18 yaşındaki genç forvetle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalarken Arda Okan Kurtulan haberi sosyal medya hesabından verdi.

Sosyal medya hesabından Ali Koç'la çekilen bir fotoğrafını paylaşan Arda, "Parçası olmaktan her zaman onur duyduğum Fenerbahçe'm ile bugün itibarıyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunuyorum. Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bu anın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan başta ailem olmak üzere beni yetiştiren hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için her gün ilk günkü heyecanla çalışacağım. Çünkü biliyorum; çubukluyla yapılanlar sonsuzlukta yankılanır!" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın uzmanı İslam Memiş açıkladı! Dolar biraz gerilerse gram altın 450 lira olacak
Konut ve araç dolandırıcılığı için flaş adım! 'Tüzel bilirkişi' dönemi başlıyor
Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
Sivas, 35'lik golcüsü Mustapha Yatabare ile uzattı
Pandemide hastaneye gitmeye korkanlar için 'Bu ne doktor' uygulaması
Yılın ilk çeyreğinde işsizlik yüzde 12.9'a yükseldi
Eski MİT'çi Mehmet Eymür'den tüyler ürperten uyarı! 'Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir'
Fenerbahçe'nin transfer planı ortaya çıktı! 4 isim için 10 milyon euro
Meral Akşener'den Erdoğan'a 'helallik' tepkisi: Hangi yüzle istiyorsun kardeşim
İtalya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı
Yorumlar 1 yorum