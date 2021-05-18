BIST 1.463
DOLAR 8,35
EURO 10,19
ALTIN 501,48
HABER /  SAĞLIK
ADV Gazze'ye umut ol

Samsun Tabip Odası Başkanı: Ertelenmiş bayram ziyaretlerine dikkat, sosyal hareketlilik azaltılmalı

SAMSUN Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, "Bayramdan çıktık ve önümüzde ertelenmiş bayram ziyaretleri var. Dikkatli olmalıyız, sosyal hareketliliği azaltmalıyız" dedi.

Abone ol

Tam kapanma sonrası sosyal hareketliliğin azaltılması gerektiğini belirten Samsun Tabip Odası Başkanı Furtun, kentte günlük vaka sayılarının 500'e kadar indiğini söyledi.

Hastanelerde ve yoğun bakımlarda rahatlama olduğunu kaydeden Dr. Furtun, "Kademeli normalleşme başladı ama sabah aşırı yoğunluk hissettik. Okullar açılmamasına rağmen aşırı derecede trafik vardı. Kalabalığın dışarıda oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Açılma ile beraber halkımızda 'tamamen bitti' algısının olmasını istemiyoruz. Bayramdan çıktık ve önümüzde ertelenmiş bayram ziyaretleri var. Dikkatli olmalıyız, sosyal hareketliliği azaltmalıyız.

Kapalı ortamlarda bir arada olmamaya çok dikkat etmeliyiz. Vaka sayılarımız azalmışken açılma ile beraber artmasından endişe ediyoruz; çünkü bu durumu defalarca yaşadık. Bu yüzden daha önce yaptığımız hataları yapmamamız gerekiyor. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Trakya'da esnafı sevindirdi
Muğla'da adliyeyi yasa boğan ölüm: 35 yaşındaki zabıt katibi Covid-19'a yenildi
Fenerbahçe'den genç yıldıza profesyonel sözleşme
Altın uzmanı İslam Memiş açıkladı! Dolar biraz gerilerse gram altın 450 lira olacak
Devlet Bahçeli'den Sedat Peker sözleri: CHP kendine baksın biz mafya tanımayız
Azerbaycan ordusunun tatbikatında Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
Sivas, 35'lik golcüsü Mustapha Yatabare ile uzattı
Birleşik Krallık'tan Galler taraftarına 'seyahat etmeyin' tavsiyesi
Pandemide hastaneye gitmeye korkanlar için 'Bu ne doktor' uygulaması
Yılın ilk çeyreğinde işsizlik yüzde 12.9'a yükseldi
Yorumlar