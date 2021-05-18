Bir kripto para skandalı daha! Ünlü türk kripto para borsası BtcTurk'ten 516 bin kullanıcının bilgileri sızdı

Thodex vurgununun şok etkisi sürerken Türkiye'nin en bilinen kripto para borsası BtcTurk, günlerdir gündemde olan sızıntı iddialarını doğruladı. 516 bin kullanıcının bilgileri sızdı. Peki hangi bilgiler sızdır?

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BtcTurk’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların fonları ile ilgili hiçbir sorun ve sızıntının BtcTurk kaynaklı olmadığı vurgulandı. Öte yandan günlerdir gündem olan sızıntı iddialarının bir kısmı teyit edildi.

BtcTurk, iddia edilen sızıntının ve ortaya konan örnek verilerin, iş ortaklığı içerisinde olunan kurumlar ile KVKK kapsamında yapılan sözleşmelere uygun olarak paylaşılmasından önce, Temmuz 2018 tarihinde sistem dışına çıkartılan veri setlerinden birinin taslak hali olduğunu vurguladı.

Bu da Temmuz 2018 tarihinden önce kayıt olan 516 bin 954 kullanıcının verilerinin, Temmuz 2018 tarihinde sızdırıldığını göstermekte. Kullanıcıların şifreleri veya bakiye bilgileri ile banka hesapları sızdırılmazken, 8 kalem önemli verisinin sızdırıldığı doğrulandı.

BtcTurk kullanıcılarının sızdırılan verileri arasında şunlar yer alıyor:

-BtcTurk’te kayıtlı Ad Soyad, TC Kimlik Numarası ve kullanıcı numarası,

-BtcTurk’te kayıtlı e-posta bilgisi,

-BtcTurk’te kayıtlı adres bilgisi,

-BtcTurk’te kayıtlı doğum tarihi

-BtcTurk’te kayıtlı cep telefonu numarası,

-Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş tarihi,

-Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş yapılan IP adresi ve, geri döndürülemez şekilde PBKDF2 algoritması ile maskelenmiş kullanıcı şifreleri.

BtcTurk, sızdırılan veriler arasında ise özçekim kayıtları, banka hesapları, finansal şifreler ve nitelikli verilerin olmadığını vurguladı.