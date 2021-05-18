10 milyon doz Çin aşısı Türkiye'ye geliyor! BioNTech aşısı da yolda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta 10 milyon doz Çin aşısının Türkiye'de olacağını açıkladı. Bakan Koca, sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının da geleceğini de söyledi.

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10 milyon doz Çin aşısı bu hafta Türkiye’de olacak. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini de söyledi.

Kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtlayan Koca ''Bu hafta içinde Çin'den ciddi miktarda aşı gelmesini bekliyoruz'' dedi.

Çin, Türkiye'ye Sinovac aşısı için üretim izni vermişti, Bakan Koca üretimin kısa vadede gerçekleşemeyeceğini söyledi.

''90 milyon doz BioNTech gelecek''

Sağlık Bakanı Koca, haziranda 30 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini eylül ayına kadar 60 milyon doz aşının daha tedarik edileceğini de açıkladı.

Uğur Şahin, Türkiye'ye geliyor

BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de perşembe günü çevrim içi düzenlenecek Bilim Kurulu Toplantısı'na katılarak tedarik süreci hakkında bizzat bilgi verecek. Sağlık Bakanı Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in haziran başında aşı kampanyasına destek vermek için Türkiye’de olacağını da açıkladı.

Toplumsal bağışıklık açıklaması

Sağlık Bakanı, aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyledi. Koca, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye’de toplumsal bağışıklığın yaz aylarından yakalanabileceğini de belirtti.

Yerli aşı çalışmaları

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklama var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütün aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasına geçilmeyeceğini, yalnızca verimli olan çalışmalarda Faz-3’ün süreceğini söyledi.