Uğur Şahin Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Kontrollü normalleşme döneminde aşı tedariki de planlı bir şekilde devam ediyor. Bilim Kurulu 20 Mayıs Perşembe günü toplanacak. O toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin de çevrim içi katılacak.

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Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına davet edildi.

Şahin, 20 Mayıs'taki toplantıya çevrim içi konuk olacak. Hem BioNTech aşısının tedariki hem de aşı kampanyası ile ilgili açıklama yapacak.