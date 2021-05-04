BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Uğur Şahin: 6 ay saklanabilecek Kovid-19 aşısı yolda

BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin daha düşük sıcaklıkta saklanabilecek ve 6 aylık raf ömrü olan koronavirüs aşısı için geri sayımın başladığını duyurdu.

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BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Financial Times’ın online konferansında yaptığı açıklamada daha uzun süre dayanan bir koronavirüs aşısı için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Onay alma aşamasında olan bu yeni Kovid-19 aşısı versiyonunun normal buzdolaplarında 2 ila 8 derece arasında saklanabileceğini ve raf ömrünün 6 ay olacağını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"2 ile 8 derecede tam 6 ay boyunca saklayabileceğiz"

"Bizim ilk formülasyonumuzda bu aşıların eksi 80 santigrat derecede saklanması ve taşınması gerekiyordu. Fakat şu an yeni bir formül geliştirdik. Bu henüz onaylanmadı ama eğer onaylanırsa aşılarımızı 2 ile 8 derecede tam 6 ay boyunca saklayabileceğiz"

"Şu an 3 milyar doza doğru ulaşıyoruz"

Öte yandan, Şahin üretimde 3 milyon doza yaklaştıklarını açıkladı. Şahin, "Ekiplerimiz aşının üretimini artırarak harika bir iş yaptı ve şu an 3 milyar doza doğru ulaşıyoruz. Çok fazla teknik sorun yaşamadığımız ve teslimat takviminde bir sıkıntı olmadığı için çok mutluyuz” dedi.