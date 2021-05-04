BIST 1.424
DOLAR 8,32
EURO 10,01
ALTIN 477,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Sözcü'nün manşet haberine tepki

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sözcü'nün manşetine taşıdığı habere tepki göstererek, "3000+4,63 lira destek almış esnafı, sadece '4,63 lira' destek almış gibi yazmışlar. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Abone ol

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın-Kuşadası'ndaki bir esnafa ciro kaybı desteği olarak sadece 4,63 lira verildiği iddialarına yanıt verdi.

Bir bilgi yanlışlığı olduğunu belirten Muş, gelir kaybı desteğinden hak edilen tutarın ciro kaybı desteği ödemelerinden mahsup edildiğini hatırlattı. 

Muş, "Söz konusu şahsın hak ettiği toplam tutar 3 bin 4,63 lira olup, kişiye gelir kaybı desteği olarak 3000 lira ödenmiştir. Yani kişi '3000+4,63' lira almıştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına ve iddiayı yalanlamalarına karşın bu olayın manşet yapılmasına da tepki gösteren Muş, "3000+4,63 lira destek almış esnafı, sadece '4,63 lira' destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu iddia dün yalanlanmış ve Bakan Muş Twitter hesabından açıklama yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'da seçimden önce söz vermişti desteklediği parti kazanınca dilini kesti!
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı arttı
Muğla'da bir koyunun tek batında 7 kuzu doğurması şaşırttı
İstanbul'da sivrisinekler ortaya çıktı, 50 virüs bulaştırabiliyor! Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz uyardı
Eski kaymakam ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı
Wikipedia'da Türk Kurtuluş Savaşı skandalı! İftira attılar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da
Market genelgesinde sigara yasağı var mı? İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yanıt verdi
İstanbul'da 2 babalı problemi çözdü: Olanları anlayacak yaşta değil
Yorumlar 1 yorum