BIST 1.424
DOLAR 8,32
EURO 10,01
ALTIN 477,76
HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Sedat Peker'in mesajının şifreleri neler? Sadettin Tantan'dan flaş açıklamalar

Eski İçişleri Bakanı ve YURT Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, suç örgütlerine yönelik operasyonları ve kripto vurgunların iç yüzüne ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Eski polis müdürü ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden açıklama yaparak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı hedefine alan Sedat Peker’in açıklamaları hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sedat Peker'in “Kendisine saygı duyduğum bazı devlet büyüklerim yapılan haksızlığın farkındayız. Nisan ayında ülkede bir çok değişikliğin olacağını ve benim Türkiye’ye davet edileceğim söylendi” açıklamasına değinen Tantan “Siyasetçinin kirli ve kimliksiz hergün fotoğraflarda ortaya çıkıyor. Tabi onlar siyasetçilerle iç içe oldukları için bildikleri şeyler vardır” dedi.

Hedefte kim var? 

Peker’in videosunda bulunan ‘Omerta: Suskunluk Yasası’ kitabı ve 3 zarf ile “Konuşurum” tehdidinde bulunduğu iddialarıyla ilgili ise Tantan “Herhalde kendisi de onu ifade ediyor. Mesajının sahibi ise ona kim koruma polisi vermişse, Beykoz ormanlarında o konutu kim vermiş, kim izin vermişse tehdit onadır, başkasına değil” değerlendirmesinden bulundu.

Mafya, siyaset, kripto para eksenindeki kirli ilişkiler neler?

Kripto vurgunlarıyla ilgili Tantan bu işin yasal alt yapısı olmadığını kaydederek şunları söyledi:

“Dünya dijital sisteme geçiyor. Yasalarda boşluklar var. Bugün yapılması gereken şey kolluk ve istihbarat teşiklatılarının görev tanım ve tariflerini dijital dünyanın ihtiyaçlarına göre yeniden belirlenmesi gerekiyor.”

Kripto para vurgunları kapsamında siyasilerin mafya ile içiçe olduğunu kaydeden Tantan şu ifadeleri kullandı:

"Kripto para vurguncuları, siyasiler ve mafyamsı yapılarla birliktedir. Dikkat ederseniz geçmişte mafyamsı yapılar, şöyle diyelim bir şekilde kullanılan insanlar süreç içerisinde farklı şekillerde kullanıldığı için de o insanlarda kendi ve yandaşlarını geçindirmek için yeniden sahneye çıkartırdılar ve yaşama devam etmek istiyorlar. Bunlar da yasal boşluklardan istifa ederek kendi güçlerini artıemak istiyorlar. bunlar devletin desteği olmadan yurtiçi ve yurtdışında nefes dahi alamazlar." 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hangi ürünlerin marketlerde satışı yasaklandı? İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayımladı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eski kaymakam ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Wikipedia'da Türk Kurtuluş Savaşı skandalı! İftira attılar
Market genelgesinde sigara yasağı var mı? İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yanıt verdi
İstanbul'da 2 babalı problemi çözdü: Olanları anlayacak yaşta değil
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Türksat 5A yörüngesine ulaştı
Rize'de yatak odasına giren aile hayatının şokunu yaşadı: 4 gündür bu korkuyu yaşıyoruz
Alman medya kuruluşu DW 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin oyuncularıyla röportaj yaptı
Pendik'teki vahşet! Dambıllı eş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet talebi
TESK Genel Başkanı Palandöken: Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi
Yorumlar