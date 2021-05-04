BIST 1.424
DOLAR 8,32
EURO 10,01
ALTIN 477,76
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Rus YouTuber video uğruna kalkıştığı işte canından oldu: 40 gün aç ve susuz kalmayı denedi

Rus YouTuber Viyaliy Vıygranovskiy, 40 gün aç ve susuz kalabileceği iddiasıyla kalkıştığı 'deneyinin' sonuna yaklaşırken hayatını kaybetti.

Abone ol

YouTube’da çok sayıda aboneye sahip olan Vıygranovskiy, 40 gün aç ve susuz kalabileceğini iddia ederek, mart ayında Moskova’da deneyine başladı.

Deneyinin onuncu gününde kötüleşen Vıygranovskiy, şehrin atmosferinin kendisini rahatsız etmeye başladığını belirterek, Abhazya’ya gitti ve meydan okumasına burada devam etti. Yirminci günde tokluk hissi duyduğunu ileri süren Vıygranovsiy, kilo verdiğini ve fiziksel bir aktivite yapmak için enerjisi kalmadığını söyledi.

"Yemeğe karşı bir çekim hissetmiyorum"
Otuz beşinci günde neredeyse ölmek üzere hissettiğini belirtmesine rağmen devam eden YouTuber, şunları söyledi: Nasıl mı geçti? Bu sadece bir oyundu. Çok ilginç bir deneyimdi. Yemeğe karşı bir çekim hissetmiyorum. Vücudum tamamen yenilendi, her bir hücrem.”

Ancak daha sonra tanıdıkları sosyal medyada yaptığı açıklamada YouTuber’ın aç ve susuz kalma sürecinden çıkmak üzereyken hayatını kaybettiğini yazdı. YouTuber’ın kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Türksat 5A yörüngesine ulaştı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Rize'de yatak odasına giren aile hayatının şokunu yaşadı: 4 gündür bu korkuyu yaşıyoruz
Pendik'teki vahşet! Dambıllı eş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet talebi
TESK Genel Başkanı Palandöken: Market genelgesi ile fırsatçılığa son verildi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı 'ol' derse cumhurbaşkanı adayı olurum
Demba Ba: Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi
İletişim platformu BiP’e geçmek isteyenleri sevindiren haber
Fenomen medyumun kardeşi bıçaklanarak öldürüldü! Savunmaları pes dedirtti: Genç kızları...
Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı
Yorumlar 2 yorum