CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı 'ol' derse cumhurbaşkanı adayı olurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye öyle bir sürecin içinden geçiyor ki… Devletin kurumuna vatandaş güvenmemeye başladı. Devlet genelgelerle yönetilmeye başlandı" dedi. Kılıçdaroğlu, "MHP lideri Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa için ne dedi?

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ TV’de gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. MHP'nin yeni anayasa öneresi i için "Metni görmedik ama Anayasa Mahkemesini kaldıracak galiba. Belki Yargıtay’ı da kaldırır. Zaten kararı Saray veriyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Devlet genelgelerle yönetilmeye başlandı" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları...

- Türkiye öyle bir sürecin içinden geçiyor ki en büyük tahribat devletin yapısında oldu. Devletin kurumlarına vatandaş güvenmemeye başladı. TÜİK rakam açıklıyor, pazardaki rakamla açıklanan farklı. Hayatın acımasızlığı ile karşılaşan vatandaş ama TÜİK “Sen ona bakma diyor." Saray’ın bakışından emeklinin hiç enflasyonu yok. Erdoğan “Emekli en iyi dönemini yaşıyor” demişti.

Devlet genelgelerle yönetilmeye başlandı

- Devletin kurumları güvenilmez hale geldi. Yargı’ya kimse güvenmiyor. Parlamentoya güveniyor musunuz? Ne yapılıyor Saray’dan bir talimat geliyor, AKP ve MHP milletvekilleri el kaldırıp indiriyor. Kanun çıkarmayı bile unuttular. Bir gecede Çek Kanunu’nu geçirdiler. Şurada hata var diyorsun. Olmaz talimat geldi diyorlar. Sonra bir bakıyorlar hata var. Yasayı genelgeyle düzeltiyorlar. Devlet genelgelerle yönetilmeye başlandı.

AYM'ye hülle ile üye tayin edildi

- En üst yargı dediğiniz Anayasa Mahkemesi’ne hülle ile üye tayin ederseniz oraya kimse güvenmez. Yıldırım hızıyla oraya gidenler nasıl karar verecekler. Hukuki değil, vicdani değil, “Erdoğan bunu istiyor ben de ona göre karar vereyim” diyecek.

MHP'nin yeni anayasa açıklaması

- Metni görmedik ama Anayasa Mahkemesini kaldıracak galiba. Belki Yargıtay’ı da kaldırır. Zaten kararı Saray veriyor. Ne diyor Sayın Bahçeli, “Tek kişilik hükümet yönetimini tahkim etmemiz lazım” Daha ne kadar tahkim edeceksiniz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Ataması, kararı, vermediğiniz ne kaldı. Parti Kapatma ve kurma yetkisi de Erdoğan’a verilmiş her halde o 100 maddenin içinde o da var.

Ülkede derin bir yoksulluk var

- İnsanlar intihar ediyorsa, Türkiye’nin gerçek gündemi geçimdir. Derin bir yoksulluk var. Normal bir yoksulluk değil. Bunu ben söylemiyorum. Sadece biz görmüyoruz; dünya da görüyor bunu. Esnaf perişan vaziyette. Rahmetli Özal esnaf için “Orta direk” derdi. Esnaf çalışkandır, devlete yük olmaz… Şimdi esnafı tamamen bitirdiler. Dükkanı kapat dediler… İyi de bu adam nasıl geçinecek?

50 kişiye 54 milyar lira dağıtıldı

- “Para yok”u kabul etmiyorum. Esnafa, garibana yok. Ben merak ediyorum; İstanbul Havayolu işletmecilerine 21 milyar lira, otoyol işletmecilerine 10 milyar, şehir hastaneleri işletmecilerine 17 milyar 600 milyon, bazı elektrik şirketlerine 3 milyar lira. Hepsini toplam 54 milyar lira kime verildi kaç kişiye verildi 50’yi geçmez. Peki milyonlarca esnafa ne verildi. Yandaşa göre para ver. Saray’ın yandaşıysanız, “gak” deyince veriliyor.

Ruhsar Pekcan yetmez, onu göreve getiren de...

- Ticaret Bakanı, onun şirketine sağlanan gümrük ayrıcalığı. Daha bakan olmadan önce bu kişinin Sayın Emine Erdoğan’ın adını kullanarak çıkar sağladığı iletiliyor ama siz onu getirip bakan yapıyorsunuz. Onu bakan yaptığınız andan itibaren, siz eşinizin adını kullanarak onun çıkar sağlamasını kabul etmiş oluyorsunuz. Onu o koltuğa getiren de görevden ayrılmalı. Evini tamir etti o da devlet ödedi.

Devlet aklını iflas ettirdiler

- Devlet yönetilmiyor. Devlet aklını iflas ettirdiler. Ülkenin bekası için devlet aklı dediğimiz bir kavram vardır. Devlet aklını iflas ettirdiler. Bir kişinin aklı var; Erdoğan, ne varsa onda. Bakanlar bizim anladığımız anlamda bakan değil. Bunlar teknisyen pozisyonunda. Okuldan kim anlar, okulu olanı bakan yap, sağlıktan kim anlar hastanesi olanı bakan yap. Devşirme bir sistem oldu.

- Devlet şirket gibi yönetilemez. Şirket bile “basiret” kuralıyla yönetilir. Kim Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu mu, Hulusi Akar mı, İbrahim Kalın mı? Kim belirliyor dış ilişkileri… 2013’de diyorum ki 'Mısır’la kavga etmeyin. Türkiye güçlü bir ülkedir, bu pozisyonumuzu koruyalım içişlerine karışmayalım.' Ben bunu söylediğimde beni darbecilikle suçladılar. Şimdi gidip yalvarıyorlar. 'Bizimle barışın' diyorlar. Devletin ne olduğunu biliyorum, siz devlette liyakatı yok eder, rüşvet alanı büyükelçi atarsanız ülke bu hale gelir.

Eski vekilleri DEVA ve Gelecek'e geçmesin diye...

- Hitler’in Almanya’sını da düşünün böyle bir şey olabilir mi? Nerede eski milletvekili varsa aman DEVA’ya Gelecek Partisi’ne gitmesin diye büyükelçi yapıldı. Türkiye’nin itibarı? Ne itibarı? İtibarı ne kadar israf yaparım öyle görüyorlar. Önce şunu vadediyoruz. Parlamentoya sevk edeceğimiz ilk kanun siyasi ahlak kanunu olacak. İhale takipçisi milletin vekili olur mu? Bunu temizleyeceğiz. İlk bir haftada çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz.

Bol keseden vaat dağıttı

- Esnafın kredilerinin faizini sıfırlayacağız. Fakir ailelerin çocukları kredi alıp okuyorlar. Mezun oldu, iş yok haciz uygulanıyor. Onları da telafi edeceğiz. İş olduktan sonra ancak parayı belirli taksitlerle ödeyecekler.

- Süleyman Şah Türbesi’ni yerine götüreceğiz. Bayrağımızın altından olması gerektiği yerde olacak.

Yap-İşlet-Devret'leri kamulaştıracağız

- Yap-İşlet-Devret olan tüm projeleri kamulaştıracağız. Doğmamış çocuklarımızın sırtına yük oldu bunlar. Gelecek kuşakları biz borçlandırabilir miyiz? Ama intikam duygusuyla değil. Maliyeti hesaplanacak, makul bir kar eklenecek. Al paranı diyeceğiz. Kütahya Havaalanı 50 milyon dolara yapılması gerekirken 200 milyon dolar para ödüyorsunuz. Bunların hepsini düzelteceğiz.

Çin'le yapılan sözleşme 100 milyon değil 50 milyon doz aşı

- Çin'le yapılan sözleşme 100 milyon değil 50 milyon doz aşı. O da gelmedi. Ya paranızı ödemiyorsunuz, ya aracı firmada sorun yaşanıyor. Devleti yönetemiyorlar. Bunlar günübirlik yaşıyorlar. Siz üç gün, beş gün sonrasını bilmezseniz, devleti yönetemezsiniz.

"128 milyar dolar nerede?"

- 128 milyar dolar ne oldu? Kim aldı bu parayı?" 128 milyar dolar nerede demek hakaret sayıldı.Devletin kendi şahsi mal varlıklarını koruyan organ olarak görüyorlar."

"AK Parti içinde çok ciddi bir rahatsızlık var"

- AK Parti içinde çok ciddi bir rahatsızlık var, kapalı kapıların ardında en sert eleştirilerini yapıyorlar. Kanun gönderiyorlar, ne olduğu belli değil. Genelgeye yanlış düzeltiyorlar. Devleti yok ettiler. Bakanlar bile çoğu zaman Erdoğan’a görüşemiyor.