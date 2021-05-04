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Mersin'de bir hayırsever aldığı 4 bin ekmeği vatandaşlara ücretsiz dağıttırdı

Anadolu Ajansı
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Mersin'de bir hayırsever tarafından satın alınan 4 bin ekmek, vatandaşlara ücretsiz verildi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, isminin gizli tutulmasını isteyen hayırsever, belediyenin ekmek büfesine giderek 4 bin ekmeğin parasını ödedi.

Ekmekler, Toroslar ilçesindeki Demirtaş, Korukent ve Akbelen mahallelerindeki belediyenin halk ekmek büfelerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Vatandaşlar, bağışta bulunan kişiye teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ekmek büfesi işletmecisi Aynur Karabağ, böyle bir destekten vatandaşların memnun olduğunu belirterek, hayırseverin bu davranışının örnek olmasını istediklerini kaydetti.

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