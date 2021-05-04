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Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın itibarıyla yapılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

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