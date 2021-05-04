Memur, emekli, dul ve yetimler Temmuz'da ne kadar zam alacak? İşte zamlı maaş listesi
TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarının yüksek gelmesiyle birlikte memur ve emeklilerin enflasyon farkı almasının önü açıldı. Temmuz ayında memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların maaş farkı alması kesinleşti. Emeklilerin zamlı Ramazan Bayramı ikramiyesini alacakları tarih de belli oldu. İşte ayrıntılar...
Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zamda dün kritik enflasyon verisi açıklandı. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3’lük zammı geçtiği için yüzde 2.46’lık fark göründü. Emekliye ayrıca temmuzda zamlı ikramiye de ödenecek. Bu arada emeklilere zamlı Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih de belli oldu.
Posta'nın haberine göre emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Bu artışta enflasyon belirleyici oluyor. Ancak memur ve memur emeklisi, bunun dışında 2 yılda bir toplu sözleşme masasında kararlaştırılan zammı alıyor. Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak zam belirleniyor. Eğer zammın yapıldığı dönemde son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan oranda bir de fark yansıtılıyor.
2 yılda bir sözleşme yapılıyor
Toplu sözleşme yapılmayan SSK ve Bağkur emeklileri ise ocak ve temmuzda açıklanan son 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36’lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve yüzde 4.36’lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 oldu.