Fatih'te tramvay kazası! Bir vatandaşa çarparak altına aldı

Fatih'te tramvay, bir vatandaşa çarparak altına aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin tramvay altında sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Olay Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tramvay durağından karşıya geçmek için raylara çıkan bir kişi o sırada durağa yanaşan tramvayın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

''Altına düştü yüzüstü''

Olayı gören bir yolcu ise, "Hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçiyordu. O anda gelen tramvayı fark edemedi. Altına düştü yüzüstü." dedi.