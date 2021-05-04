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Osmaniye'de 20 yıl 8 ay cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

 OSMANİYE’de hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.C.M (24), jandarma ekiplerince yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Karakol Komutanlığı ekipleri, bölge genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hırsızlık başta olmak üzere 53 çeşitli suçtan kaydı bulunan, hakkında 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve sürekli yer değiştirdiği tespit edilen cezaevi firarisi U.C.M’nin merkeze bağlı Orhaniye köyündeki ikametine geldiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan fiziki takip sonrasında adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü U.C.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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