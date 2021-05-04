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Olay yeri Konya! 'Hortum almaya çıktık' dediler 3 bin 150'şer lira ceza yediler

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KONYA'nın Kulu ilçesinde tam kapanmada denetim yapan polis, herhangi bir izin belgesi bulunmadan sokağa çıkan 2 kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer lira  ceza uyguladı. 2 kişi, haksız yere ceza yazıldığını öne sürerek, hırdavatçıdan hortum almaya çıktıklarını söyledi.  

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Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma nedeniyle başta Konya- Ankara kara yolu olmak üzere  kentin farklı noktalarında denetim noktaları oluşturdu. Yoldan geçen araçları durduran polis, sürücülerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup, olmadıklarını kontrol etti. Hırdavatçıdan hortum olmaya çıktıklarını söyleyen sürücü Özgür B. ve yanındaki Ahmet  S.  hakkında, herhangi bir izin belgesi olmadan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Özgür B., ''Haksız yere ceza yazdılar. Mazeretimizi söylüyoruz. Lastik değiştirdik, hırdavatçıdan da hortum alacağımızı söylüyor. Biz çıkmayacaksak, yasaksa bu hırdavatçılar niye açık?'' diye kendini savundu.  

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