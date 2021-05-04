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Antalya'da gençlerin sigara yalanı polise takıldı! Meğer 187 kilometrelik...

İhlas Haber Ajansı
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

ANTALYA’da ceza yememek için polis kontrol noktasına 150 metre kala bulundukları araçtan inen iki genç, ekiplerin gözünden kaçmadı.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde pandemi nedeni ile alınan tam kapanmadan muaf sürücüleri denetlemek için uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, sürücüleri tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Turistlerin ise yerleşik mi yoksa seyahat amacı ile mi geldiği kontrol edildi. Ekiplerin kontrol yaptığı sırada bir sürücü, uygulama noktasına 150 metre kala 2 gencin araçtan inerek kendilerine doğru kaldırımdan yürüdüğünü söyledi.

İhbarın ardından durumundan şüphelendikleri gençleri durduran ekipler, izin belgelerinin olup olmadığını sordu. İsimleri Halis K. ve Hüseyin B. olduğu öğrenilen gençler, polis ekiplerine dışarı sigara almak için çıktıklarını belirtti. İzin belgesi olmayan gençlerin sistem üzerinden ikametgâhları kontrol edildi. Gençlerin ikametlerinin 187 kilometre uzaktaki Kaş ilçesinde olduğu ortaya çıktı


Gazetecileri tehdit etti
Polis ekipleri her iki gence kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL ceza makbuzu düzenledi. Yazılan ceza karşısında adeta şaşkına dönen gençler, zaman zaman birbirlerine bağırdı. Gençler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da "Şikayet edeyim de seni bir gör. İnşallah bu görüntüyü görürüm" diyerek adeta tehdit etti. Düzenlenen makbuzu imzalayan gençler el ve kol hareketleri yaparak yollarına devam etti.


Kişiler değişse de sebepler değişmedi
Bir başka uygulama noktasında ise kişiler değişse de sebepler pek değişmedi. Bu kez ekiplere izin belgesi ibraz edemeyen motosikletli genç, “Benim ablam korona virüs hastası. Hastanede yatıyor. Ben ona eşya götürdüm. İzin belgesinin nereden alacağım. Bilmiyorum” dedi. Gence kısıtlama ihlalden 3 bin 150 TL ceza makbuzu düzenlendi.

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