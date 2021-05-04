Devlet Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması! MHP'nin 100 maddelik önerisi tamamlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Partimiz, 100 maddelik yeni anayasa önerisini milletimize, siyasi muhataplarımıza bugün itibarıyla duyurmaktadır.'' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

- Aşılama çalışmalarının hedeflenen düzeye ulaşmasıyla bayram ertesini karşılayacağımızı umut ediyorum. İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasarla atlatmak için devlet ve millet kenetlenmesi tezahür etmelidir, Türkiye'de bu kenetlenme sağlanmıştır. Aşı konusunda güven sorunu yaşayan vatandaşlarımızın kaygılanacağı hiçbir şey olmadığını ifade etmek isterim. Bir diğer mesele de aşıların tedarikidir. Bununla ilgili memnuniyet verici gelişmeleri Sağlık Bakanımız sürekli vurgulamaktadır. Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Kovid-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimizle birlikte, şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

''Anayasanın yazılması kaçınılmaz bir görevdir''

- Mazisi neredeyse 145 yılı bulan anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza ambargo koymuştur. Devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas alan anayasalar değiştirilemez metinler değildir. Anayasanın yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Bir toplum sözleşmesi olan anayasanın, tarihin ve toplumun gerisine düşmeden devlet millet uyumunun kökleştirmesi yegane öğesidir.

''Yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir''

- Türk milletinin beklentisi, parlamenter sistemle geriye gidiş değil, Türk tipi başkanlık sisteminin kökleşmesi. Yeni anayasa yapmak demek milletin ihtiyaçlarını idrak etmek demektir. Muhtemel hangi öneri üzerinde konuşursak konuşulalım ilke ve felsefenin anayasanın birinci maddesinde kesin bir dille temellenmesidir. Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir. Bu tarihi göreve MHP ön şartsız hazırdır.

''100 maddelik anayasa önerimizin hazırlığı tamamlandı''

- MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Partimiz, 100 maddelik yeni anayasa önerisini milletimize, siyasi muhataplarımıza bugün itibarıyla duyurmaktadır.

''Önce Cumhurbaşkanımıza sonra da diğer partilere sunacağız''

- Partiler nasıl bir anayasa istediklerini açıklamalı. Anayasa çalışmamızı önce Cumhurbaşkanımıza sonra da diğer partilere sunacağız. Anayasa çalışmamız şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyunun bilgisine de sunulacaktır. Anayasımız 4 kısım 100 maddeden oluşturulmaktadır. Temel hak ve hürriyetler güncellenmiştir. Anayasanın değiştirilemez maddeleri aynen korunmuştur.

''Başkan ve 2 yardımcısı birlikte seçilmeli''

- Devletin genel esasları, ilk 5 maddede düzenlenen şekli ve nitelikleri aynen korunarak 1. maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında 'bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' denilmiştir. Anayasa Mahkemesi, özel bir statüde düzenlenmiştir. Dokunulmazlık ve düşme sebeplerine dair belirsizlikler giderilmiştir. Yürütme organı başkan ve idare şeklinde iki başlık altında düzenlenmiş, başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil edilmiştir.

''YÖK'ün oluşumunda TBMM’nin yetkileri artırılmış''

- Anayasa önerimizde Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Kurumu olarak yeniden yapılandırılmış, Merkez Bankası anayasal kuruluş haline getirilmiştir. YÖK'ün oluşumunda TBMM’nin yetkileri artırılmış, yeni bir kurum olarak Türkiye Liyakat Kurumu önerilmiştir.