Millet İttifakı'nda aday oyunları! Meral Akşener mi Kemal Kılıçdaroğlu mu?

MİLLET İttifakı'nın asli unsurları CHP ile İYİ Parti'nin genel başkanları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener şimdiden 2023'ün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yoğun bir çaba içerisine girdi. Kimler aday adayı, kimlerin şansı yok? Akşener mi Kılıçdaroğlu mu daha avantajlı? İşte Ankara kulisleri...

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Türkiye bir yandan koronavirüs belası ve ekonomik çalkantılarla mücadele ederken, bir yandan da 2023 seçimlerine hazırlık yapıyor. En sıkı hazırlık ise muhalefetin çatısı Millet İttifakı'nda yaşanıyor. CHP ve İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı pazarlıklarını ve perde arkasında yaşananları Abdulkadir Selvi yazdı. İşte ayrıntılar...

- Millet ittifakı ortakları Kılıçdaroğlu ile Akşener, 2023 seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için yoğun bir çaba içindeler. Zaman zaman bir araya geliyorlar, kimi zaman özel görüşmeler yapıyorlar.

Millet İttifakı'nın A ve B planı ne?

- Kılıçdaroğlu ile Akşener’in A planı, 2023’te millet ittifakı olarak ortak aday çıkarmak. İki liderin yerel seçimlerde olduğu gibi muhafazakâr ve Kürt seçmenden oy alabilecek isimlerin üzerinde durduğu ifade ediliyor. B planında ise ilk turda her partinin kendi adayını çıkarıp, seçimler ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısındaki adayda birleşmesi var.

Adayı belirlemede altın hisse Meral Akşener'de

- Millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemede altın hisse Akşener’de. Meral Akşener kendisi ortak aday olmasa da istemediği bir ismin aday gösterilmesine izin vermeyecek. Abdullah Gül sürecine göre Akşener’in eli bugün daha güçlü. Akşener kendisi aday olmasa da kimin olacağını belirleyecek isim olmak istiyor. Akşener’in öncelikli tercihinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğu söyleniyor.

Ortak aday Meral Akşener olur mu?

- Akşener’in aday olmayacağı yönündeki mesajlarına rağmen İYİ Parti cephesinde, hava tam tersine. İYİ Parti, Akşener’in ortak aday olması görüşünde. İYİ Parti yöneticileriyle konuştum. Üç gerekçe sıraladılar.

- Akşener siyasetin yükselen yıldızı.

- Tek kadın aday olarak avantajlı.

- Muhafazakâr kesimden de oy alma şansı yüksek.

Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı denklemindeki en güçlü adaylarından biri olma özelliğini koruyor.

Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ve Yavaş planı ne?

- Kılıçdaroğlu ise tüm stratejisini cumhurbaşkanı seçimleri üzerine kurmuş durumda. Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasını doğru bulduğu ifade ediliyor.

- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları olarak Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş dörtlüsü konuşuluyor. Ancak dört isim üzerinde ittifak sağlanamazsa siyaset dışı bir isim gündeme gelir mi? Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden sonra çok fazla ihtimal verilmiyor.

Seçim yasası ve üçüncü ittifak

2023 seçimlerine giderken en büyük belirsizliği seçim yasası oluşturuyor. AK Parti ile MHP’nin ayrı ayrı çalıştığı seçim yasasında ittifakların durumu ve seçim barajının ne olacağı en büyük belirsizlikleri oluşturuyor. Seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye çekilmesi düşünülüyor.

- Seçim barajının düşmesiyle birlikte İYİ Parti’nin millet ittifakında devam edip etmeyeceği bilinmiyor. 2023 seçimlerine dönük değerlendirmeler hep cumhur ittifakı ve millet ittifakı üzerinden yapılıyor. Ama üçüncü ittifak ihtimalini de yabana atmamak lazım. Yeni kurulan partilerle birlikte üçüncü ittifak seçeneği kendini gösteriyor.