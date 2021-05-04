Hulusi Akar'dan Libya mesajı: Her türlü riski aldık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmî ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Akar, ''2020'ye kadar Libya'da kimseler yoktu. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz.'' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türk askerinin varlığı

Türkiye ile Libya'nın ortak tarih ve değerlere sahip olduğunu belirten Bakan Akar, bundan dolayı Türk askerinin Libya'daki varlığının kardeşlerinin hak ve hukukunu korumak ve onlara yardımcı olmaktan kaynaklandığını vurguladı.

''Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba''

Libya konusuna da değinen Hulusi Akar, ''Libya ile deniz yetki anlaşması dâhilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız.'' dedi.

''Omuz omuza çalışmalar sürüyor''

Libya'nın Libyalılara ait olduğunu ve tek Libya'dan yana olduklarını ifade eden Bakan Akar, şöyle konuştu: "Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi. Burada Silahlı Kuvvetlerin yapılanması, teşkilatının modernize ve organize olması için Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar."

El-Haddad, Cuveyli ve Mervan'ı alkışlattı

Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Mervan'ın bilgi ve tecrübeleri ile operasyonların başarısına büyük katkı sağladıklarını belirterek El-Haddad, Cuveyli ve Mervan'ı alkışlattı.

''Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz''

Gelecek dönemde yapacakları daha çok işin olduğunu bu nedenle herhangi bir zafer sarhoşluğuna ve rehavete kapılmadan aynı şekilde hassasiyetle çalışmaların sürdürülmesini isteyen Bakan Akar, şunları kaydetti: "2020'ye kadar Libya'da kimseler yoktu. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz, Libya'nın sulh ve sükûna kavuşmasıdır, ateşkesin devamlılığıdır. Bunun sonucu barış ve huzurun gerçekleşmesidir. Burada Kara Harp Okulundaki masum 26 gencin katledilmesini, Tarhuna’daki toplu mezarları unutmadık, unutmayacağız. Diğer taraftan hayatın bir an önce normalleşmesi EYP ve mayınların temizlenmesi başta olmak üzere, eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri dâhil yapabileceğimiz ne varsa bunları inşallah gerçekleştireceğiz. Kardeş Belediye hizmetleri konusundaki desteklerimiz dâhil. Bugüne kadar 10 bin civarında Libyalı kardeşimize muayene ve tedavi hizmeti verildi. Bugüne kadar 4 bin 407 EYP tespit edildi. EYP nedeniyle 55 sivil hayatını kaybetti. Bunun tekerrür etmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

''Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba''

Libya'da Abdulhamid Dibeybe'nin Başbakanlığındaki Millî Birlik Hükümetinin esas olduğunu, bu hükümetin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Akar, Aralık ayında yapılacak seçimlere kadar Libya'da sükûnetin devam etmesi için gayret göstereceklerini söyledi. Türkiye'nin Libya'daki varlığının Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması bakımından da hayati önemde olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi: "Libya ile deniz yetki anlaşması dâhilinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan'ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız."

Kıbrıs'ta denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar görüşülmesinden hiçbir sonuç alınamayacağının açık olduğunu belirten Akar, Kıbrıs'ta iki devletli yapının artık tek çözüm olduğunu vurguladı.

''Bunu herkes idrak etmeli''

Bakan Akar, Türkiye'nin kimsenin toprağında, hak ve hukukunda gözü olmadığının altını çizerek, "Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak hakkımızı çiğnetmeyiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli." dedi.

''Yunanistan tarafında devamlı tahrik var''

Kıbrıs'ta egemen ve bağımsız bir Türk devleti vurgusu yapan Bakan Akar, "Biz barış, huzur, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Buna karşılık maalesef Yunanistan tarafında devamlı tahrik, kriz çıkartma, saygısızlık ve tehdit dili var." dedi.

''Sonuç olarak, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz''

Türkiye'nin diyalogdan yana olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Komşularımızla ilgili konularda üçüncü tarafların objektif olmalarını bekliyorum. Konulara, makul ve mantıklı yaklaşmalarını bekliyorum. Herhangi bir şekilde Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin AB ile problem, ABD ile problem şekline dönüştürmemesini kendilerine söylüyorum. Sonuç olarak, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz." diye konuştu.

''Şu ana kadar 54 terörist etkisiz hâle getirildi''

Bakan Akar, ''Terör belasından asil milletimizi kurtarmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar da devam edeceğiz. Şu ana kadar 54 terörist etkisiz hâle getirildi. Bütün mağaralara, inlere girildi.'' ifadelerini kullandı.