Elvira Todua: Kadın futbolcuların maçtan önce seks yapması normal

CSKA Moskova ve Rus milli takımının kalecisi Elvira Todua, kadın futbolunda seks ve hamilelik hakkında konuştu.

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CSKA Moskova kalecisi Elvira Todua, spordaki en tartışmalı konulardan birine yorum getirdi. Rus eldiven oyuncuların cinsel ilişkilerini ve hamilelik haklarını anlattı. Todua, erkeklerden farklı olarak maçlardan kadınların seks yapmasının 'normal' olduğunu ancak büyük bir risk taşıdıklarını söyledi.

2010 Dünya Kupası sırasında Fabio Capello'nun İngiltere'si de dahil olmak üzere bazı erkek takımlarının teknik direktörleri bunu yapmalarını yasaklamıştı.

"Kadınların bir maçtan önce seks yapabilmesi normaldir''

35 yaşındaki Todua, YouTube kanalının Comment Show'a verdiği demeçte: "Kadınların bir maçtan önce seks yapabilmesi normaldir, erkekler için ise birçok koçun bunu yasakladığını biliyorum."

"Sözleşmelerimiz, annelik durumunda kulübün ödeme yapmakla yükümlü olduğunu şart koşuyor''

Rus futbolcu ayrıca takım arkadaşlarının hamile kalmaları halinde sözleşmeleriyle korunduklarını da belirtirken şu ifadeleri kullandı; "Sözleşmelerimiz, annelik durumunda kulübün ödeme yapmakla yükümlü olduğunu şart koşuyor. CSKA'daki sözleşmelerimizde bu madde var, ancak her yerde böyle değil. Diğer kulüplerde hamilelik durumunda sözleşmelerin iptal edildiğini biliyorum."