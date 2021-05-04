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Cumhurbaşkanı Erdoğan annelerle iftarda buluşacak! Bakan Süleyman Soylu da katılacak

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta önce azınlık temsilcileri ile daha sonra Diyarbakır Anneleriyle iftar yapacak. İftar programına katılacak olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Diyarbakır Annelerinin çocuklarıyla ilgili son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

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Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde “azınlık temsilcileri” ile iftarda bir araya gelecek. Azınlık temsilcilerinin, hem beklentilerini hem de yeni anayasa çalışmaları hakkındaki görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmeleri bekleniyor.

Buluşmada gündeme gelecek bir diğer konu ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde Ermeni soykırım açıklaması olacak. Erdoğan, Biden’ın bu konudaki tutumu ile ilgili Ermeni cemaatinin görüşlerini dinleyecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta ayrıca İstanbul’da, Diyarbakır Anneleri ile iftarda bir araya gelecek. İftar programına katılacak olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Diyarbakır Annelerinin çocuklarıyla ilgili son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan ailelerin evlat nöbeti, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan ‘tam kapanma’ sebebiyle kaldıkları otelde devam ediyor.

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