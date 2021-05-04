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Adana'da bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'da iki bacanak arasında çıkan bıçaklı kavgada İsmail Aka öldü, Muhammet Sait T. ise yaralandı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 56037 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İsmail Aka iddiaya göre aralarında husumet bulunan bacanağı Muhammet Sait T.'nin evine geldi. Evde iki bacanak arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İsmail Aka ve Muhammet Sait T., birbirlerini bıçakla yaraladı. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Aka, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Sait T.'nin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

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