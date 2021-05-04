Kastamonu'da hastane danışma görevlisinde İngiltere varyantı tespit edildi! 30 kişi karantinada

CİDE Devlet Hastanesi'nde çalışan danışma görevlisi ile bir arkadaşının İngiltere varyantlı koronavirüs taşıdığı anlaşılması üzerine Kastamonu'nun Cide ilçesinde temaslı 30 kişi karantinaya alındı.

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Kastamonu Cide Devlet Hastanesi'nde danışma görevlisi olan Yusuf Türkoğlu ile ilçede esnaflık yapan Erkan Çakmak isimli 2 arkadaş, 2 gün önce rahatsızlanınca hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Açıklanan testlerinin sonucunda İngiltere varyantlı koronavirüs taşıdığı anlaşılan 2 arkadaş, evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.

'Temas kuran herkes test yaptırsın'

Sağlık durumlarının gün geçtikçe kötüye gittiğini ifade eden Yusuf Türkoğlu ile Erkan Çakmak, son durumlarını sosyal medya hesabından duyurarak temas kurdukları kişilerin önlem almalarını istedi.

Durumuyla alakalı açıklamada bulunan Erkan Çakmak, "Arkadaşım Yusuf'la birlikte kendimizi kötü hissedince test yaptırdık. Test sonuçlarımız maalesef İngiltere varyantlı pozitif çıktı. Yakın temas kurduğum herkesi arayarak bilgi verdim. Arkadaşım Yusuf ile birlikte sağlık durumumuz gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Kimse bu salgın 'bana uğramaz' demesin ve lütfen önlemini alsın" dedi.

Testleri pozitif çıkan 2 kişiyle temaslı olan 30 kişinin de önlem amaçlı evlerinde karantina altına alındığı öğrenildi.