108 milyon dolarlık kripto varlıkla kaçtı! Thodex skandalında mafya şüphesi!

Binlerce insanı bitcoin başta olmak üzere kripto para yatırımları üzerinden dolandırdığı belirtilen firari Faruk Fatih Özer'in, 391 bin kişiden topladığı 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanda taşıdığı, nakde dönüştürmek için mafyayla işbirliği yaptığı değerlendiriliyor.

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Türkiye'den milyarlarca lira değerinde kripto varlıkla Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, halen aranıyor. 391 bin kişiyi dolandıran şüphelinin Arnavutluk'ta olduğunu değerlendiren polis, firari kriptocunun izini sürüyor. Ülkede başta başkent Tiran olmak üzere tüm şehirlerde yoğun arama var.



Sabah'ın haberine göre Özer, artık Tiran'da olmasa da Arnavutluk'tan çıktığı düşünülmüyor. Sivil kaynaklara göre; kırmızı bültenle aranan Özer, 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşıdı. Bu kripto varlığı nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliği yapmış ya da mafyanın eline düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. İşte detaylar:

Air Albania uçağıyla 20 Nisan'da Tiran'a kaçan şüpheli hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. Türk Emniyeti'nden 10 kişilik özel ekip, firari kriptocunun peşine düştü. 5 gözaltı oldu.

Özer'in halen Arnavutluk sınırları içinde olduğu ifade ediliyor. Özer'i arama çalışmaları Tiran dışındaki kentlerde de yoğunlaştı. İddiaya göre; Özer kaçarken götürdüğü 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanla taşımış olabilir. Soğuk cüzdanlar, kripto paraların uzun süre saklanabildiği, internet bağlantısı olmayan dijital depolama cihazları.

Kripto varlıkları nakde dönüştürme telaşında olduğu düşünülüyor

Yine Özer, kripto varlıkları nakde dönüştürmek için mafya ile işbirliğine gitmiş olabilir. Arnavutluk'ta kara parayı nakde çevirmenin diğer ülkelere göre kolay olabildiği öne sürüldü.

Sivil kaynaklara göre; büyük miktar parayla Arnavutluk'a gelen Özer'in elindeki miktarı öğrenen bazı şebekeler peşinde olabilir. Özer'in anlaşmayla gelmiş olabileceği ya da mafyanın eline düşmüş olabileceği de değerlendiriliyor. Bu durumda istese de kurtuluşu olmayabilir.

Özer'i kaçışı planladığı marttan itibaren Arnavutluk'a yönlendiren kişi ya da kişiler henüz bilinmiyor.