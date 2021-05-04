Ulusal Kanal Ana Haber sunucusu Teoman Alili hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ulusal Kanal'ın Ana Haber sunucusu Teoman Alili, yaşamını yitirdi.

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Koronavirüse yakalanan Ulusal Kanal'ın ekran yüzü Teoman Alili, İstanbul’da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Alili, koronavürisü atlatamayarak hayatını kaybetti.

"Pozitif olalım dedik ama...''

Alili, sosyal medya hesabından son paylaşımını 17 Nisan'da yapmış ve test sonucunun pozitif olduğunu şu nüktedan sözlerle duyurmuştu:

"Eee pozitif olalım dedik ama kovidi kastetmemiştik. Mecburi izolasyon süreci başladı."

Teoman Alili kimdir?

15 Şubat 1978'te İstanbul'da doğdu. İlkokulu Vatan İlkokulu'nda orta okul ve liseyi Rıfat Canayakın Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında lisanslı basketbolcu olarak çeşitli takımlarda spor yaptı. Üniversite eğtimi için Makedonya Kiril Metodi Üniversitesi Yüksek Basketbol Antrenörlüğü bölümüne girdi.

Öğrencilik yılları zamanında aktif olarak Yugoslavya iç savaşını yaşadı, Yugoslavya'nın birliğini savunan gruplarla birlikte çalıştı. 2000 yılından itibaren aynı zamanda Ulusal Kanal'da çalıştı. Ergenekon kumpası döneminde göz altına alındı ve Türk vatandaşı olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edildi. Uzun süre yurtdışında yaşayan Teoman Alili Makedonya'da evlendi ve Türkiye'ye döndü.

Yugoslavya Dersleri, Küresel Irkçılığın Kurbanları ve Balkan Hikayeleri isimli yayımlanmış üç kitabı olan Teoman Alili'nin Atatürk'ün Ata Yurdu Kocacık ve Adı Yasaklı Ülke isimli iki belgesel çalışması da bulunmaktadır.