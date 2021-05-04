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Kırıkkale'de 'riskli' grubundaki kişi yakalandı 'film mi çeviriyoruz?' dedi

İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de akaryakıt istasyonunda dolaşırken jandarmaya yakalanan "riskli" grubundaki kişi, kendisini görüntüleyen muhabire "Film mi çeviriyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye gezerken akaryakıt istasyonunda dolaşan bir kişinin "HES kodu" sorgulamasını yaptı.

Jandarma, V.Ö. isimli kişinin "riskli" grubunda yer aldığını tespit etmesi üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı. Kendisini görüntüleyen muhabire de "Burada film mi çeviriyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

Muhabirin ismini öğrenmek isteyen V.Ö, ekip aracına binmek istemedi. Bir süre ikna çabasının ardından araca binen kişi, öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Tedbirleri ihlal ettiği gerekçesiyle de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

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