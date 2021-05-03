Hindistan koronavirüs kıyameti yaşıyor
Hindistan'ın başkenti Yeli Delhi'de ikinci koronavirüs dalgası on binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Yerel yetkililer salgınla mücadele için orduyu görece çağırdı.Abone ol
HİNDİSTAN'da resmi kayıtlara göre vaka sayısı 20 milyona yaklaşırken, başkent Yeni Delhi'de ikinci Covid-19 dalgasıyla başa çıkmakta zorlanan yetkililer, orduyu yardıma çağırdı.
Yoğun bakım yataklarının dolu olduğu ve tıbbi oksijen sıkıntısının yaşandığı kentteki hastaneler kriz yaşıyor.
Başkent yönetimi, Covid tedavi merkezlerinin ve yoğun bakım ünitelerinin yönetimini orduya devretmek istiyor. Salgının başlamasından bu yana ülkede kayıtlara geçen vaka sayısı 20 milyona yaklaşıyor.