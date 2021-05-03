Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı golleri ve geniş özeti
Şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ilk 14 dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla 76 puana yükselen Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ı 5 puan geriden takibini sürdürdü. BB Erzurumspor ise 37 puanla 19. sırada kaldı ve düşme potasında işini zora soktu.Abone ol
Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Fenerbahçe, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Maça hızlı başlayan Kanarya, 6'da Sosa'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk golün ardından hız kesmeyen Fenerbahçe, 12'de Valencia, 14'te Pelkas'ın golleriyle farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. BB Erzurumspor 81'de Özgür Sert'in attığı golle farkı 2'ye indirse de devamını getiremedi.
Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 76'ya yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. BB Erzurumspor ise 37 puanla 19. sırada kaldı.
Maçtan önemli dakikalar
Müsabakanın ilk dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın savunma arkasına pasına hareketlenen Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda Szumski son anda meşin yuvarlağa müdahale etti. Atağın devamında Erzurumspor savunması topu uzaklaştırdı.
Fenerbahçe 5. dakikada penaltı kazandı. Müsabakanın ilk dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top savunmada Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'ın da uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.
6. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
12. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla savunma arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın kaleciden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
14. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağda topla buluşan Valencia ceza sahası içine girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Pelkas'a çıkardı. Yunan oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0
81. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde Obertan meşin yuvarlağı müsait durumdaki Özgür Sert'e çıkardı. Özgür'ün gelişine şutunda top filelerle buluştu: 3-1
82. dakikada Butko'nun sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Oltan Karakullukçu'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.
Fenerbahçe: 3 - 1 :BB Erzurumspor
Stat: Ülker
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin (Dk. 62 Novak), Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 70 Samatta), Mesut Özil (Dk. 71 Samuel-Osayi), Pelkas (Dk. 88 Gustavo), Valencia
BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo (Dk. 46 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 46 Rashani), Obertan, Cenk Ahmet Kılıç (Dk. 61 Butko), Ozan Karakullukçu
Goller: Dk. 6 Sosa (P), Dk. 12 Valencia, Dk. 14 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 81 Özgür Sert (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Gökhan Kardeş, Dk. 50 Rashani, Dk. 79 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)