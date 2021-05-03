BIST 1.421
DOLAR 8,26
EURO 9,97
ALTIN 476,32
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Alanyasporlu Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi

Demirören Haber Ajansı
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Kasımpaşa maçının henüz birinci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Abone ol

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın henüz 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi.

Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi.

Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi.

Salih Uçan'ın bu geceyi hastanede geçireceği ve kontrollerden sonra operasyon geçirip geçirmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih bu talihsizlik sonucu sezonu kapamış oldu.

Alanyaspor’da gösterdiği performans ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki oyuncu, 4 büyük kulübün de transfer listesinde girmişti.

Bu sezon Akdeniz ekibi ile 39 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Danimarka'dan Johnshon and Johnson'ı aşılama programından çıkarma kararı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Avrupa Birliği koronavirüs aşısı olanlara seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önerdi
Osmaniye'de 90'lık çift koronavirüsü yendi
S&P'den dikkat çeken Türkiye ve TOGG açıklaması
Gaziantep'te 3 camide sivil itaatsizlik eylemi başlatan 76 kişiye gözaltı
Ömer Çelik: Bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz
Yeni Malatyaspor ile Kayserispor puanları paylaştı
Kasımpaşa'dan Alanyaspor'a farklı tarife
Ankaragücü'nü ateşe atan Başakşehir nefes aldı
Yorumlar