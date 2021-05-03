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Yeni Malatyaspor ile Kayserispor puanları paylaştı

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Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor, bu sonuçla haftayı 41 puanla; Kayserispor ise 37 puanla kapattı.

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9. dakika sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top auta çıktı.

20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın açtığı yerden ortaya dokunan Tetteh'in vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.

40. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Sabovic topu içeriye çevirdi. Ceza sahası içinde İlhan Parlak tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

45+2. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşun top kalecide kaldı.

İlk yarı Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.

48. dakikada ceza sahası dışında Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

54. dakikada gelişen Helenex Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan şutla orta karışımı yapan Adem'in vuruşunda top yan direğe çarparak oyundan çıktı.

55. dakikada Mallan'ın kaleye uzak bir noktadan çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.

61. dakikada Hafez'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa Tetteh istediği gibi dokunamatınca top az farkla auta çıktı.

65. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-1

86. dakikada Mallan'ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Yeni Malatyaspor: 1 - 1 :Kayserispor

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Issam (Dk. 67 Wallace), Hafez, Zeki Yavru, Ahmed Ildız (Dk. 46 Mallan), Mustafa Eskihellaç (Dk. 76 Umut Bulut), Fofana (Dk. 90 Malle), Adem Büyük, Tetteh

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Sabovic (Dk. 85. Uğur Demirok), Avramovski (Dk. 67 Karahan Yasir Subaşı), Lennon (Dk. 85 Melih Okutan), Henrique, İlhan Parlak (Dk. 61 Luckassen)

Goller: Dk. 40 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 65 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 24 Hafez, Dk. 40 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)

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