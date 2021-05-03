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Bingöl'de bir kadını darbettiği iddia edilen uzman çavuş gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kadını darbettiği iddiasıyla uzman çavuş gözaltına alındı.

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Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Karlıova'da uzman çavuş terörü" şeklindeki haber ve paylaşımlar üzerine açıklama gereğinin duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu olay üzerine Kaymakamlığımızca ivedi olarak araştırma yapılmış ve akabinde olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bir kadını darbettiği iddia edilen uzman çavuş F.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince adresinde gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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