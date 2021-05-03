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Şanlıurfa'daki terör operasyonlarında 245 zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa'da polis ekiplerinin, terör örgütlerine son 15 ayda düzenlediği operasyonlarda 245 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca bombalı eylem hazırlığındaki 1 terörist ölü ele geçirildi.

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Valilikten gelen yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 2020 yılı ile 2021 yılının ilk 3 ayında yapılan operasyonların envanteri çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda 68 kilo 338 gram patlayıcı, 1 elektrikli kapsül, 4 elektrikli kapsüle çevrilmiş normal kapsül, 3 elektronik devre, 2 pil, 2 el bombası, 4 tank mermisi, 3 uzun namlulu silah, silahlara ait 4 şarjör ve 256 fişek, 6 tabanca, tabancalara ait 9 şarjör ile 363 fişek, 2 av tüfeği ve 18 fişek ele geçirildi.

İl genelinde terörle mücadele kapsamında müdahale edilen 415'i planlı eş zamanlı operasyon olmak üzere 802 olayda 1207 şüpheliye işlem yapıldı. Bu şahıslardan 245'i tutuklandı, 387'si adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakılırken, 85 kişi sınır dışı edildi.

Operasyonlarda, bombalı eylem hazırlığındaki 1 terörist de ölü ele geçirildi.

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