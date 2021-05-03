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Tunceli'de kısıtlama nedeniyle eşinin mezarına gidemeyen kadına validen özel izin

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

TUNCELİ'de, 'tam kapanma' nedeniyle eşinin mezarını ziyaret edemeyen Fidan Sezer, Vali Mehmet Ali Özkan'dan yardım istedi. Vali Özkan'ın izni ile Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinden alınan Sezer,  eşinin mezarına götürüldü.

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Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Fidan Sezer, koronavirüs tedbirleri kapsamında süren sokağa çıkma kısıtlamasında, 1 yıl önce kalp krizinden kaybettiği eşinin mezarını ziyaret etmek istedi. Sezer'in talebi üzerine Vali Mehmet Ali Özkan, özel izin belgesi hazırlayarak, koronavirüsle mücadelede yer alan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu görevlendirdi. Ekipler, Sezer'i evinden alarak eşinin mezarına götürdü; mezarlıkta kuruyan çiçekleri sulayıp yeni fidan dikti ve dua okudu.

Eşinin mezarını ziyaret etmesini sağlayan Vali Özkan'a teşekkürlerini ileten Sezer, "Devletimizden Allah razı olsun. Haber verdim hemen geldiler beni evden aldılar. Mezarlıkta fidan dikip dua ettik. Allah bir kere değil bin kere devletimizden razı olsun. Valimize ve ekiplere çok teşekkür ederim" dedi.

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