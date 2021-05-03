Kasımpaşa-Alanya maçında talihsizlik! Salih Uçan hastaneye götürüldü

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadıkları maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye götürüldü.

Abone ol

Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın henüz ilk saniyelerinde talihsiz bir an yaşandı. Alanyaspor’da Salih Uçan, Kasımpaşa maçının ilk dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yüzüne sert bir darbe alan Salih Uçan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Salih Uçan'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Transferin gözdesi

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan aynı zamanda transferin de en gözde isimlerinden. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüpler oyuncunun transferi için sırada. Salih'e en yakın takım ise an itibarıyla Beşiktaş.