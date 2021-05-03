İzmir'de fenomen olmak için genç kızları öldüresiye dövmüşlerdi! Yeni detaylar çıktı

Konak'ta, 29 Nisan günü oruçlu olan İ.E. (14) ve H.K (15), iftar saatine kadar zaman geçirmek için yürüyüşe çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı yakınlarına gelen 2 kızın yanına, kendilerinden büyük iki kız yaklaştı. Bu kızlar İ.E. ve H.K.'yi döverken, 3 erkek de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından saldırgan kızlar bölgeden ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Saldırganların çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, fenomen olmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

Çevredekiler durumu polise bildirdi. Hastaneden darp raporu alan İ.E. ve H.K.’nin aileleri saldırganlardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırganlar, sosyal medya hesaplarından özür mesajı attı.

Öncesi de varmış!

Saldırgan 2 kızın sosyal medyada daha önce de tanımadıkları kişileri darbettikleri videoları paylaştıkları öne sürüldü. Yaşanan son olayın ardından da hesaplarını kapattıkları belirtildi.

Pedagog eşliğinde ifadeleri alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Ç. ve B.D. olduğunu belirledi. Yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen iki kız, ifade vermek için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı. A.Ç. ve B.D.'nin Çocuk Şube'ye gelerek pedagog eşliğinde ifade verdikleri belirtildi.

Dehşet anlarını anlattı

10 dakika boyunca öldüresiye darp edildiğini söyleyen 14 yaşındaki İ.E., kendileri dayak yerken o anları videoya çeken üç erkek olduğunu fark ettiğini söyledi.

Dehşet anlarını anlatan İ.E. şöyle konuştu: "Ben arkadaşımla sahilde otururken bir anda içlerinden birisi 'Ne bakıyorsun?' diye bağırıp üzerimize çullandılar. Beni saçlarımdan tutarak havaya kaldırdı. O sırada diğer kız da arkadaşıma saldırdı. O esnada çığlık attığımı hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Kafamı yere vurduğu için o anı net olarak hatırlayamıyorum. 10 dakika boyunca darp edildik."

"Ben engellemeye çalışıyordum ama bu sefer de tırnaklarını vücuduma geçirdi. Hala başımda, boynumda ve vücudumda ağrılar var. Arkadaşım şeker hastası olduğunu söylemesine rağmen onu da dövmeye devam ettiler. Bu esnada onların dayak atma anını kaydeden 3 kişi fark ettim. 2 kız bize saldırırken, 3 erkek de video kaydı alıyordu. Bunlar bu tarz kavga görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak ünlü olmaya çalışıyorlarmış. Sonrasında oradan uzaklaştılar ve biz de olayın ardından şikayetçi olduk. Bu olayın ardından psikolojimiz bozulduğu için arkadaşımla beraber psikolojik tedavi görmeye başlayacağız." "Bilincimi kaybettim, bayılacak gibi oldum"

Saldırganlar tarafından darp edilen çocuklardan H.K. ise, diyabet hastası olmasına rağmen dakikalarca acımadan darp edildiğini söyledi. Saldırıdan dolayı bilincini kaybedip baygınlık geçirdiğini anlatan H.K., etraftaki vatandaşların olaya seyirci kalmasından dert yandı. O anları anlatırken gözyaşlarına boğulan H.K., "Biz arkadaşımla beraber orada otururken Belgin adlı kişi bize bağırmaya başladı. Ortada hiçbir şey de yoktu, ne olduğunu anlamadık. Belgin adlı kız arkadaşıma, Asya ise bana saldırmaya başladı. Bir anda saldırdılar ve biz de savunmasız yakalandık o şaşkınlıkla. Beni saçımdan sürükledi yerde. "Çekilen videoda da görülüyordu zaten, ben şeker hastası olduğumu bağıra bağıra söylememe rağmen saçımdan sürüklemeye devam etti. Daha sonra yüzüme ve kafama yumruk atmaya başladı. Bilincimi kaybettim, bayılacak gibi oldum orada. Daha sonra polisi aradım. Etrafta kavgayı izleyenlere bağırdım. Şeker hastası olduğumu, neden müdahale etmediklerini sordum hepsine. Arkadaşım o esnada hala darp ediliyordu, izleyenlere bağırdım, 'Neden müdahale etmiyorsunuz?' dedim. Kimse hiçbir şey yapmadı. Bacaklarımda, kafamda bir sürü şişlikler var. Defalarca yüzüme vurdular, burnumu yamulttular yumruk ata ata" diye konuştu.