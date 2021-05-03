Suriye’deki sistematik işkencenin mağdurları TRT World'ün özel belgeselinde

TRT World’ün ödüllü belgesel serisi Off the Grid, “Suriye’nin Mahpus Kadınları: İşkenceden Kaçış” bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Belgesel, Suriye cezaevlerinde yıllarca işkence gördükten sonra kurtulan kadınların dramını, yaşadıklarını ve yeni hayatlarını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor.

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Türkiye'nin uluslararası haber platformu TRT World, dünyanın dört bir yanında zorlu yaşam koşulları altındaki mazlum insanların hikayelerini ekranlara taşımaya devam ediyor.

Kanalın ödüllü belgesel serisi Off the Grid, Suriye hapishanelerinde yaşanan işkence ve dramı mercek altına aldı. Suriye’deki iç savaşın 10. yılı için özel olarak hazırlanan “Suriye'nin Mahpus Kadınları: İşkenceden Kaçış" belgeselinde, Beşşar Esed’in cezaevlerinde işkence görmüş kadınların kurtuluş hikayesi ve yeni hayatları işleniyor. TRT World’e konuşan kadınların söyledikleri, savaşın milyonları aşkın hayatları nasıl kararttığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Off the Grid belgesel serisinin “Suriye'nin Mahpus Kadınları: İşkenceden Kaçış" bölümü 5 Mayıs Çarşamba saat 16.30’da TRT World’de ekrana gelecek.

Ölümün eşiğinden umuda yolculuk

Suriye’de kadınların tutulduğu bir hapishanede işkence gördüğünü söyleyen Lola Agha, yaşadıklarını ve tanık olduklarını korku filmine benzetiyor. Hapishanede bileklerinden iple duvara bağlanarak ayak parmakları üzerinde durmaya zorlandığını belirten Lola, "Dokuz metrekarelik bir hücrede 32 kişi kalıyorduk. Günde üç kez sadece belli saatlerde tuvalete gitmemize izin veriliyordu. Çoğu zaman tuvalet ihtiyacımızı hücrede gidermek zorunda kalıyorduk" ifadelerini kullandı.

Hapisten çıktıktan sonra yaşadığı İdlib’in Kafranbel beldesinin yoğun rejim bombardımanı altında olduğunu söyleyen Lola, “Yeni bir hayat kurmak için çocuklarımla Türkiye’ye gitmeye karar verdim. Sınıra vardığımızda Türkiye tarafındaki ışıkları gören çocuklarım çok mutlu oldu” dedi.

“Üç kez intihara kalkıştım”

Hapiste işkence gördüğünü ve tecavüze uğradığını anlatan Mira isimli kadın ise, çocuklarıyla Türkiye’ye gelerek yeni bir başlangıç yaptığını ancak çektiği acıların iyileşmesinin çok zaman aldığını söyledi. Ailesinin kendisiyle konuşmadığını belirten Mira, “Bazen keşke ölseydim diyorum. Üç kez intihara kalkıştım. Artık hiçbir şey hissedemiyorum” açıklamalarında bulundu.

Off the Grid belgesel serisinin daha önce yayınlanan ‘’Suriye’nin Katliam Evleri’’ isimli bölümünde Suriye hapishanelerindeki işkenceler ele alınmıştı. Suriye rejiminin elinde bulunan ve İnsan Hakları Veri Analiz Grubu tarafından "devlet öldürme makinesi" olarak tanımlanan Saydnaya Hapishanesi'nde yaşanan olayları konu alan belgeselde, 2011 Mart ile 2015 Aralık tarihleri arasında aylık ortalama 300 olmak üzere toplamda 18 bin kişinin öldürüldüğü iddiası araştırılmıştı. Geniş yankı uyandıran belgesel, birçok prestijli ödüle layık görülmüştü.

“Suriye halkının acılarını ekranlara taşıyoruz”

TRT World’ün insanı haberin merkezine koyan anlayışıyla, uzun yıllardır Suriye halkının acılarını ekranlara taşıdığını belirten TRT World Haber Müdürü Erman Yüksel, “Suriye’deki büyük dramın 10. yılı vesilesiyle yaptığımız bu belgeselle, ülkedeki kadınların işkence ve zulümle dolu hikayelerine ve yeniden hayata tutunabilme mücadelelerine ışık tutuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.