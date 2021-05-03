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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Hastane başvuruları yarı yarıya düştü

ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliği ziyaretinde tam kapanmaya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düştü." dedi. Aşının etkilerinin görülmeye başlandığını söyleyen Koca, sırası geleni aşı olmaya davet etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliği ziyaretinde sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız değerlendirmeler görüyoruz. " ifadelerini kullanan Koca, "Testler semptom gösteren veya temaslı kişilere yapılmaktadır. dedi.

Bakan Koca, Türkiye'de 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısının yarı yarıya azaldığını belirtti.

Bakan Koca şunları kaydetti:

-Tam kapanmaya geçmek zorunda kalındı. 17 günlük kapanma dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüş sağlayacağımızı düşünüyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz.

-Düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız değerlendirmeler görüyoruz. Testler semptom gösteren veya temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur.

-14 aydır büyük mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yeni pik dönemi yaşadık. Tam kapanma zaruret haline geldi. Hedefimize ulaşacağız. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. 

-Sırası gelen vatandaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum. Aşının etkilerini görmeye başladık.

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