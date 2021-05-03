AB'den aşılanmış kişilerin seyahat yasağını kaldırmaya hazırlık

Avrupa Birliği (AB) Kovid-19 aşısı yaptıran kişilerin seyahat kısıtlamalarını kaldırmaya yönelik bir çalışma başlatıldığını açıkladı.

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Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Kovid-19’a karşı aşılanmış kişilerin AB’ye acil olmayan seyahatlerinde yumuşamaya gidilmesi için çalışma yapıldığı duyuruldu.

Çalışma, AB’ye acil olmayan girişler için “iyi epidemolojik durumda olan ülkelerden gelmeyi” ve AB tarafından onaylanan aşıları olmayı şart koşacak.

Üye devletler bu hakkı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil kullanım onayı verilmiş aşıları olan kişilere genişletebilecek.

AB'nin yetkili regülatör kuruluşu Avrupa İlaç Ajansı Biontech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarına acil kullanım onayı vermişti.